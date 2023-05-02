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Ефремов Яков Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Яков
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4556. ЕФРЕМОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 43 л., Судажанск. у., Касторненск. в, с. Белого Колодезя. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 сент. 923.

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