Бакланов Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакланов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45064. БАКЛАНОВЪ, ИВАНЪ СТЕПАновъ. К. Валдайск. у., Березорядск. в., с. Новоалександровска, 25 л.; — Валдайск. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Марта 905.
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