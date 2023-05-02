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Иванов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5180. ИВАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 16 л., Черкасск. окр., Красюковск. ст., х. Яна. Донск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2½ г. Исп. 30 апреля 923.

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