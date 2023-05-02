Куровский Дмитрий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куровский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16456. КУРОВСКИЙ, ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Масальск. у., Жарневск. в., д. Стремиловки; — Н. С. Хамовническ. р. 1 отд. г. Москвы. Поиупка крад., лиш. св. 1½ г. Исп. 3 февр. 920.
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