Вуйцик Томаш Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вуйцик
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45902. ВУЙЦИКЪ, ТОМАШЪ ФРАНЦЕВЪ. Мщ. цос. Вонвольница, гм. Држевце, Ново-Александрійск. у., 30 л., рд. въ Д. Бохотиица, т. же гм. и у.; — Гм. С. 5 окр. Ново-Александрійск. у., 16, 169 и 2 п. 174 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Мая 905.
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