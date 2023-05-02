Вуйцик Томаш Францев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВуйцик Томаш Францев

Вуйцик Томаш Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вуйцик
Имя
Томаш
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45902. ВУЙЦИКЪ, ТОМАШЪ ФРАНЦЕВЪ. Мщ. цос. Вонвольница, гм. Држевце, Ново-Александрійск. у., 30 л., рд. въ Д. Бохотиица, т. же гм. и у.; — Гм. С. 5 окр. Ново-Александрійск. у., 16, 169 и 2 п. 174 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close