Антонова Аграфена Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонова
- Имя
- Аграфена
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 280. АНТОНОВА, АГРАФЕНА МИХАЙЛОВНА. Гр. Слуцк. у., Кешск в., д. Милого; — Н. С. 1 отд. Петергофско-Нарвск. р-на. Спекуляция, прин. раб. 8 м. Исп. 22 дек. 919.
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