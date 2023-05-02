Салгин Степан Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салгин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18770. САЛГИН, СТЕПАН ФИЛИППОВИЧ, 45 л. Гр. Самарск. у., Богдановск. в., д. Репьевки; — Н. С. 5 уч. Самарск. у. Укрыв. оружия, лиш. св. 2 г. Исп. 7 июня 920.
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