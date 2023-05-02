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Ахримук Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахримук
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1197. Ахримук Павел Михайлович, 35 л., рд. в Гродненск. г., Брест-Литовск. у., Высоколитовск. в., д. Ковалики. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 11 сент. 926.

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