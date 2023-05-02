Трифонов Филипп Андроникович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифонов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Андроникович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12037. ТРИФОНОВ ФИЛИПП АНДРОНИКОВИЧ, 58 л., б. Царицынск. г., Хоперск. окр., Алексеевск. станицы, хутора Павловского. б. Царицынск Губсуд Ст. 180 П. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 Г. П. В. 3. С. 18/ѴШ—24.
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