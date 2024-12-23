Щербаков Андрей Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербаков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37064. ЩЕРБАКОВЪ, АНДРЕЙ АРХИповъ. К. Камышин. у., Руднянск. в., д. Подкуйкова, 27 л.; — Саратов. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 152 и 2 п. 1549 У., по сов. съ приг. З. Н. 3 уч. Камышин. у. отъ 16 Іюля 904 г., и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Марта 905. | 901 87291 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.