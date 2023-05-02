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Затонек Егор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Затонек
Имя
Егор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
07 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46857. ЗАТОНЕКЪ, ЕГОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Благодаринск. у., в. и с. Казгулакскаго, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Благодаринск. у., 2 ч. 567 У., тюр. 1 м. Исп. 7 Мая 905.

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