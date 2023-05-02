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Данилов Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
10 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3718. ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 26 л., Лукояновск. у., Б.-Масевск. в. и с. Н. С. 3 уч. Лукояновск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 10 мая 923.

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