Фатали-Оглы Скиндар
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фатали-Оглы
- Имя
- Скиндар
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140405. ФАТАЛИ-ОГЛЫ, СКИНДАРЪ. Перс.-подд., 25 л.; — Дербент. М. С., 169 М., тюр. 5 м. Исп. 12 Авг. 909.
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