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Челноков Иван Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Челноков
Имя
Иван
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141107. ЧЕЛНОКОВЪ, ИВАНЪ ВЛАДИМІРОВЪ. К. Верхнеднѣпровск. у., Саксаганск. в., д. Красноивановки, 20 л.; — Екатеринославск. О. С. 3 Сент. 909, 134, 135, 140, 149 и 1 ч. 269¹ У., тюр. 2 м. Исп. въ Окт. 909.

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