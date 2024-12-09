Титов Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 461
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154440. ТИТОВЪ. АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣжецк. у., Еськовск. в., д. Кузяевой, 25 л., рд. въ г. Рыбинскѣ; — Тверск. О. С. 9 Окт. 909, 149, 2 ч. 1647, 2 ч. 1655 и 1657 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 127864, постанов. по сов. съ приг. сего С. отъ 19 Сент. 909 г. (2 ч. 1655 У. — арест. отд. 1½ г.), | 907 36262 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 92757. | 904 9302 1647 У. | 902 101982 169 М.
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