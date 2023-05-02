Штенберг Адам Мартынович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штенберг
- Имя
- Адам
- Отчество
- Мартынович
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12220. ШТЕНБЕРГ, АДАМ МАРТЫНОВИЧ, 21 г. Гр. Новоустинск. у., Новоямск. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Борисоглебск. у. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 27 февр. 920.
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