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Гнетов Василий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гнетов
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1525. Гнетов Василий Егорович, 32 л., Башкирец. АССР, Тамьян-Катайск. г., г. Белорецка. Н. С. 1 уч. Там.-Катайск. к. Ст. 143, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 24/Х—26.

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