Панин Иван Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 390
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91155. ПАНИНЪ, ИВАНЪ ДАНИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рѣжицк. у., Сакстыгальск. в., д. Мухъ, 21 г.; — Витебск. О. С., 2 п. 134, 135, 152, 1620 и 1632 У., по сов. съ приг. напеч. въ 908 г. №№ 23141, 38261 н 75390, каторж. раб. 9 л. Исп. 3 Апр. 908. | 903 100038 1642 У.
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