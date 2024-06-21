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Балакина Мария Федотова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балакина
Имя
Мария
Отчество
Федотова
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129806. БАЛАКИНА, МАРІЯ ФЕДОТОва. К. Сызранск. у., Рождественск. в., д. Выползова, 60 л.; — У. Чл. О. С. по Сызранск. у. 13 Февр. 909, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 6 Окт. 909.

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