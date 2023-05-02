Богачева Дарья Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богачева
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37764. БОГАЧЕВА, ДАРЬЯ ПЕТРОВА. К. изъ сс.-посел. Краснояр. у., Заледѣевск. в., д. Кардегиной, 48 л., рд. Царевск. у., въ д. Безродной; — Иркутск. С. П. (въ 3 р.; 1 р. Соед. П. и 2 р. Обл. С.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. 3 м. и 28 дн. Исп. 12 Апр. 905.
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