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Тарту Александр Августов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарту
Имя
Александр
Отчество
Августов
Дата исполнения приговора
10 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
35942. ТАРТУ, АЛЕКСАНДРЪ АВГУСТОВЪ. К. Везенберг. у., Петровск. в., 17 л., рд. въ г. Нарвѣ; — М. С. 3 уч. Везенб.-Вейсенштейн. окр. (по 2 р.), 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 10 Февр. 905.

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