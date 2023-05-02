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Фельдман Янкель Мошков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фельдман
Имя
Янкель
Отчество
Мошков
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140498. ФЕЛЬДМАНЪ, ЯНКЕЛЬ МОШКОВЪ (Гершевъ). Мщ. г. Желехова, Гарволин. у., 20 л.; — С. М. С. г. Варшавы 7 Окт. 909, 169, 6 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 5 м. Исп. 23 Окт. 909.

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