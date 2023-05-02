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Кутышев Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутышев
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6018. КУТЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (он же ЧЕРЕПАНОВ ПЕТР он же РОМАНОВ НИКОЛАЙ), 24 л., Грязовецк. у., Ачарковск. в., д. Амалкиново. Н. С. 7 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 28/Х—24.

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