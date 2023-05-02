Ефремов Григорий Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4545. ЕФРЕМОВ ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ, 20 л., Краснококшайск. к., Ернурск. в. Марийск. Облсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 27 дек. 923.
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