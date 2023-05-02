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Дронов Филипп Тихонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дронов
Имя
Филипп
Отчество
Тихонов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46579. ДРОНОВЪ, ФИЛИППЪ ТИХОНОВЪ. К. Старооскольск. у., в. и с. Скороднаго, 30 л.; — Старооскольск. У. С. (въ 4 р., 2 р. Вол. С.), 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 28 Мая 905.

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