Чекулаев Тихон Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чекулаев
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46577. ЧЕКУЛАЕВЪ, ТИХОНЪ МАКСИмовъ. К. Болхов. у., Мымринск. в., д. Булатова, 17 л.; — Симферопольск. О. С., 134, 135, 140, 149, 150, 152 и 1642 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 28 Февр. и 20 Марта 906 г., тюр. 2½ г. Исп. 31 Марта 907. | 904 28605 170¹ М.
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