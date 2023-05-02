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Аврех Меер Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аврех
Имя
Меер
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129289. АВРЕХЪ, МЕЕРЪ АБРАМОВЪ. Мщ. м. Ліозно, Оршанск. у., 19 л.; — Г. С. 2 уч. г. Орши 15 Сент. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Сент. 909. | 909 189 169 М.

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