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Филиппов Алексей Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Алексей
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
12636. ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ, 41 г., Белозерск. у., Чистяковск. в., д. Пячково. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8/ІХ—24.

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