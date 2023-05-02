Поморцева Татьяна Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поморцева
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18285. ПОМОРЦЕВА, ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 25 л. Гр. Сольвычегодск. у., Павловск. в., д. Нилоги; — Н. С. 4 уч. Сольвычегодск. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 30 окт. 920.
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