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Абрамова Екатерина Максимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамова
Имя
Екатерина
Отчество
Максимова
Дата исполнения приговора
26 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129256. АБРАМОВА, ЕКАТЕРИНА МАксимова. К. Коротоякск. у., Покровско-Слободск. в. и с., 48 л., рд. въ г. Моршанскѣ; — Шуйск. Г. С., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 26 Авг. 909. | 908 98851 169 М.

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