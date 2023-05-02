Абрамова Екатерина Максимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Максимова
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129256. АБРАМОВА, ЕКАТЕРИНА МАксимова. К. Коротоякск. у., Покровско-Слободск. в. и с., 48 л., рд. въ г. Моршанскѣ; — Шуйск. Г. С., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 26 Авг. 909. | 908 98851 169 М.
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