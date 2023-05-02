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Агеев Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агеев
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129308. АГѢЕВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Каз. хут. Задонско-Кагальницкаго, ст. Богоявленской, 1 Донск. окр., 67 л.; — Новочеркасск. О. С. 4 Сент. 909, 149, 1523 и 1528 У., арест. отд. 5 л. Исп. 15 Окт. 909.

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