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Петрусевич Григорий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрусевич
Имя
Григорий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7645. ПЕТРУСЕВИЧ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, 24 л., Речицк. у., Елчинск. в., Гомельск. Губсуд. Ст. 76, ч. 1, лиш. св. 9 л. 4 м. 24 дн. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 июня 923.

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