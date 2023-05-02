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Березовский Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березовский
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
__ август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130023. БЕРЕЗОВСКІЙ 2, ГРИГОРІЙ Ивановъ. К. Сквирск. у., Романовск. в., д. Ново-Селицы, 17 л., рд. Тираспольск. у., въ в. и с. Петровѣровкѣ; — З. Н. 5 уч. Тираспольск. у., 13, 169 и 3 н. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. въ Авг. 909.

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