Березовский Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Березовский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130023. БЕРЕЗОВСКІЙ 2, ГРИГОРІЙ Ивановъ. К. Сквирск. у., Романовск. в., д. Ново-Селицы, 17 л., рд. Тираспольск. у., въ в. и с. Петровѣровкѣ; — З. Н. 5 уч. Тираспольск. у., 13, 169 и 3 н. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. въ Авг. 909.
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