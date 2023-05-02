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Цицхвая Кирилл Давидов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цицхвая
Имя
Кирилл
Отчество
Давидов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
Источник
Скан
Оригинальная запись
140996. ЦИЦХВАЯ, КИРИЛЛЪ ДАВИДОВЪ. К. Сенакск. у., Мартвильск. в., с. Лецицхвая, 20 л.; — М. С. Потійск. Мир. отд. 15 Сент. 909, 1 п. 12, 6 п. 13, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 2 Окт. 909.

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