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Аббас-Оглы Мехти

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аббас-Оглы
Имя
Мехти
Дата исполнения приговора
13 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
129225. АББАсЪ-ОГЛЫ, МЕХТИ. К. Казахск. у., с. Кадырли, 30 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 13 и 1454 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 13 Іюня 909.

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