Черных Федор Иннокентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черных
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иннокентьев
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 598
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97199. ЧЕРНЫХЪ, ФЕДОРЪ ИНнокентьевъ. Мщ. г. Нижнеудинска, 37 л.; — Иркут. С. П., 134, 135 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Янв. 908. 97200 ЧЕРНЫШЕВА, ПЕЛАГЕЯ АНДреева. К. Бугуруслан. у., Дмитріевск. в., с. Русскаго Кандыза, 57 л.; — Г. С. г. Бузулука, 169, 5 и 6 п. 170 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Іюня 908.
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