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Сачков Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сачков
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8783. САЧКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 23 л., Тверск. у., Бычковск. в., д. Матеево. Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81-г. лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 июня 923.

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