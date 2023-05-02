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Колесник Адам Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колесник
Имя
Адам
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
13 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
15907. КОЛЕСНИК, АДАМ ПАВЛОВИЧ, 56 л. Рд. в Виленск. у., Шервинск. в.; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 8 м. Исп. 13 июля 920.

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