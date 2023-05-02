Китляс Фома Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Китляс
- Имя
- Фома
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34604. КИТЛЯСЪ, ФОМА КАЗИМІРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣлостокск. у., Криплянск. в., д. Пенске, 32 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Сент. 907. | 902 44709 1655 У. | 900 26598 169 М. | 99 34510 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 77995.
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