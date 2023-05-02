Комякин Фома Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комякин
- Имя
- Фома
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6349. КОМЯКИН ФОМА ИВАНОВИЧ, 18 л., г. Самары, Самарск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 16 апр. 923.
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