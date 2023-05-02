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Комякин Фома Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комякин
Имя
Фома
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6349. КОМЯКИН ФОМА ИВАНОВИЧ, 18 л., г. Самары, Самарск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 16 апр. 923.

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