Макаров Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Сергей Александрович

Макаров Сергей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Сергей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
15 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
26172. МАКАРОВ, СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Гр. г. Вятки; — Н. С. 4 уч. Слободск. у. Взяточнич., лиш. св. 1 г. Исп. 15 февр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.