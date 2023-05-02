Малышкин Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8676. МАЛЫШКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 21 г., Нолинск. у., Ильинск. в., д. Б.-Чернушки. В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр. Ст. 205 п «б», лиш. св. 1 г. Исп. 20 окт. 923.
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