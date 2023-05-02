Останец Филипп
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Останец
- Имя
- Филипп
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106082. ОСТАНЕЦЪ, ФИЛИППЪ (внѣбр ). К. Староконстантиновск. у., Кульчинецк. в., с. Цеценіивки, 21 г.; — М. С. 1 уч. Староконстантиновск. окр., 16, 169, 170¹ и 172 М. (кража и покуш.), по сов. съ приг. сего М. С. отъ 6 Апр. 909 г. дд. №№ 182, 183, 184, 183 и 187 (за кражи въ тюр. 8 м., 7 м., 4 м., 3 м. и 7 м.), тюр. 10 М. Исп. 27 Апр. 909.
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