Белоусов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусов Василий Федорович

Белоусов Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоусов
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
26 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
538. Белоусов Василий Федорович, 24 л., Армавирск. окр., ст. Зеленчукской. В. Т. Сев.-Кавказск. окр. Ст. 2 ч. 3 П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 26/ѴІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.