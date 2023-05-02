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Филаретов Владимир Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филаретов
Имя
Владимир
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
03 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
29881. ФИЛАРЕТОВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 26 л. Гр. г. Сызрани; — Н. С. 1 уч. г. Сызрани; — Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 3 мая 920. | 916 26459 172 М.

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