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Долгополов Алексей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долгополов
Имя
Алексей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
27 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
14664. ДОЛГОПОЛОВ, АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 25 л. Гр. Советск. у., Васильковск. в., с. Красногорья; — Н. С. 4 уч. Советск. у. Убийство, лиш. св. бессроч. Исп. 27 авг. 920.

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