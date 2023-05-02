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Раскин Лейва Вульфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Раскин
Имя
Лейва
Отчество
Вульфович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
28078. РАСКИН, ЛЕЙВА ВУЛЬФОВИЧ, 27 л. Гр. Гомельск. у., Колюбичск. в., д. Костиковки; — Н. С. 1 Городск. р. 5 отд. г. Петрограда. Растрата, лиш. св. 3 г. Исп. 16 апр. 920.

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