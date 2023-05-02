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Денищев Николай Фотиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денищев
Имя
Николай
Отчество
Фотиевич
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3847. ДЕНИЩЕВ НИКОЛАЙ ФОТИЕВИЧ, 29 л., Спасск. у., Троицк. в., д. Дубовины. Московск. Губсуд. Ст. ст. 106 ч. 1. 114 ч. 1, лиш. св. 1 г. 8 м. 13 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 дек. 923.

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