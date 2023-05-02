Денищев Николай Фотиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денищев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Фотиевич
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3847. ДЕНИЩЕВ НИКОЛАЙ ФОТИЕВИЧ, 29 л., Спасск. у., Троицк. в., д. Дубовины. Московск. Губсуд. Ст. ст. 106 ч. 1. 114 ч. 1, лиш. св. 1 г. 8 м. 13 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 дек. 923.
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