Гумеров Иебсак
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гумеров
- Имя
- Иебсак
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3582. ГУМЕРОВ ИЕБСАК, 54 л., Бугульминск. к., Старо-Кувакск. в., д. Сарабикуловой, Н. С. 4 уч. Бугульминск. к. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 5 л. Срок исп. из указ., осужд. 24 авг. 923
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