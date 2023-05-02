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Гамзат Чарин Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гамзат
Имя
Чарин
Отчество
Оглы
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
1331. Гамзат Чарин Оглы, 22 л., Дагестанск. АССР, Лакск. окр., хут. «Чакал Махи». Н. С. Лакск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 1м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 15/ХІІ—26.

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